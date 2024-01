Ostia, incendio all’Idroscalo: baracche a fuoco. 4 feriti

L’allarme alla sala operativa dei vigili del fuoco è scattato nelle primissime ore di oggi, lunedì 15 gennaio. Erano le 3.20 circa, infatti, quando due APS e tre Autobotti sono accorse in Via degli Aliscafi 4, presso l’idroscalo di Ostia, per un incendio che aveva avvolto alcune baracche.

Venti le persone portate fuori dall’incendio: 4 i feriti

I soccorsi si sono precipitati sul posto per mettere in sicurezza le persone. Ad accorrere anche gli agenti della Polizia di Stato di Ostia Lido, sanitari del 118, gli uomini della Polizia locale oltre al funzionario di servizio dei Vigili del Fuoco. Immediatamente i residenti sono stati portati fuori da quell’inferno di fuoco. Sono state messe in sicurezza venti persone, quattro delle quali trasportate in codice giallo e verde all’Ospedale Grassi.

Le indagini sulla natura del rogo

Al momento la situazione è in via di risoluzione con le operazioni di smassamento e raffreddamento dei materiali. Alle forze dell’ordine spetteranno le indagini per risalire alle origini del rogo e stabilirne la natura. Dai primi accertamenti sembra si possa escludere la natura dolosa, le risultanze investigative portano a ritenere che si sia trattato di un incendio scaturito da un corto circuito.