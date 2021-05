Ostia, incendio nella pineta di Castel Fusano: ripercussioni sul traffico anche sulla Colombo

Ennesimo incendio nella pineta di Castel Fusano, a Ostia. Le fiamme hanno avuto origine intorno alle 15.30 e poco dopo si sono espanse per decine di metri lungo viale del Lido di Castel Porziano, all’altezza dell’incrocio con via C. Colombo.

Incendio pineta di Castel Fusano

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ostia, la squadra 3/A di Tuscolano 1, il personale DOS, l’elicottero Drago 140 e l’elisoccorso della Regione Lazio che, con molta fatica, stanno domando l’incendio. Le manovre di spegnimento sono rese più difficoltose dal forte vento. Presente sul posto anche il X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma per la sicurezza stradale durante le operazioni di spegnimento. L’incendio sta causando ripercussioni anche sulla viabilità.