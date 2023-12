Ostia, incidente dopo un sorpasso: donna investita sulle strisce pedonali

Ostia, sorpasso azzardato con (brutta) sorpresa. Investita una 69enne che stava attraversando sulle strisce pedonali: condizioni stabili.

Attraversare la strada è un gesto immediato, ma talvolta può essere fatale. Lo è stato martedì a Ostia per una donna di 69 anni, la quale si trovava in via Cardinale Ginnasi (all’altezza di via Giampaolo Orlando) mentre procedeva con l’attraversamento pedonale. Un suv si ferma per lasciarla passare, ma la Citroen C3 subito dietro tenta un sorpasso azzardato e la prende in pieno. Alla guida un romano di 45 anni che non aveva visto la signora.

Ostia, donna investita sulle strisce: sorpasso azzardato in via Cardinale Ginnasi

La polizia locale di Roma Capitale è intervenuta intorno alle 14.00, non appena sono iniziate le segnalazioni. La donna, scaraventata a terra dopo lo schianto, è stata affidata alle cure tempestive dell’ospedale Grassi di Ostia. 69enne che sembra essere in condizioni stabili compatibilmente con il trauma subìto. Il personale del 118 ha trasportato la donna presso il nosocomio in maniera sollecita in modo tale da evitare ulteriori ripercussioni.

Per quel che concerne, invece, i rilevamenti scientifici, il tratto stradale è stato chiuso al traffico per 3 ore. Successivamente la circolazione ha ripreso il proprio flusso regolare. L’attenzione in strada è sempre messa a dura prova, l’avvento delle feste spesso è una cartina tornasole. Il 2023 è stato un anno in tal senso non proprio da ricordare: le vittime della strada diminuiscono rispetto al 2022, ma Roma e Ostia indossano la “maglia nera” per quanto riguarda la condotta stradale conservando il numero più alto di incidenti (a prescindere dall’esito) in tutta la Regione. Campanello d’allarme che continua a essere un monito con cui fare i conti.