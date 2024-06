Ostia, incidente tra auto e scooter: 18enne portato in Ospedale

Incidente questa mattina a Ostia lungo Viale dei Promontori. A scontrarsi uno scooter e un’autovettura: sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenute le pattuglie del X gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale. Disagi e ripercussioni registrate alla viabilità di zona.

Ancora un incidente sulle strade di Roma, stavolta nella zona del litorale. Un’auto e uno scooter, in circostanze da chiarire, si sono scontrate stamattina, mercoledì 12 giugno 2024, lungo Viale dei Promontori all’altezza di Via Capo Spartivento quando erano da poco passate le 6.30. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 unitamente agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

Incidente oggi a Ostia: ci sono feriti

Secondo quanto appreso dalla nostra Redazione i mezzi coinvolti sono un Fiat Doblò e uno scooter Scarabeo Aprilia. Ad avere la peggio sarebbe stato il motociclista portato in Ospedale, al Grassi, con un’ambulanza. Al momento non sono note le condizioni di salute del ragazzo anche se, secondo quanto riferisce Canale10, il giovane – di 18 anni – sarebbe giunto in codice rosso per dinamica al Pronto Soccorso. Ulteriori aggiornamenti e sviluppi potrebbero esserci allora nelle prossime ore. Intanto resta la notizia di un altro, brutto, scontro sulle strade della Capitale.