Ostia, la gestione delle spiagge torna al Campidoglio: il Municipio riconsegna le deleghe. Parole ‘forti’ del Presidente Falconi (VIDEO)

Come già anticipato il mese scorso la gestione delle spiagge di Ostia torna in capo al Campidoglio. La decisione è stata ratificata ufficialmente oggi con l’approvazione da parte della maggioranza a sostegno del Presidente Falconi che ha votato compatta il provvedimento. Il Municipio restituisce così le deleghe all’Ente centrale con la competenza che tornerà ad essere così appannaggio del Sindaco (in questo caso Gualtieri). Teso il clima durante la discussione con il Presidente che in più di un passaggio ha usato parole anche forti nel motivare le ragioni della scelta. Questo un estratto del suo intervento:

Le opposizioni all’attacco: “Falconi Presidente passa carte”

Immediate sono state le reazioni politiche. Dura è stata la presa di posizione delle opposizioni che già a giugno si erano schierati contro tale ipotesi. In particolare in questi minuti si sono espresse la Lega e il Movimento 5 Stelle.

La Lega

Così Monica Picca, capogruppo della Lega nel Municipio X:

“Oggi la maggioranza del X Municipio ha confermato tutta la sua inadeguatezza restituendo le deleghe sulle spiagge e consegnando il litorale al sindaco Gualtieri. Dal presidente Falconi un passo del gambero che lo vede rimangiarsi tutte le promesse fatte a cittadini ed elettori in campagna elettorale. Proprio lui che prometteva più poteri e più risorse per il X Municipio riconsegna – svendendo il mare di Roma – la delega al Campidoglio dimostrando così la volontà di togliersi ogni responsabilità nel governo del territorio. Un presidente passacarte, dove a decidere anche su un tema delicato come le spiagge – peraltro ancora senza accessibilità e prive di bagnini di salvataggio – sarà la giunta Gualtieri già incapace a gestire emergenze importanti come i rifiuti della Capitale”.

Il M5S

Per il Movimento 5 Stelle hanno preso la parola i consiglieri del M5S in X Municipio Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo, ex Presidente del Municipio, e Germana Paoletti.