Ostia: “Lo stabilimento sta chiudendo”, e si becca una coltellata. Aggressore in fuga

Un bagnino è stato accoltellato ieri sera a Ostia, sul litorale. All’interno di uno stabilimento un uomo, per nulla intenzionato ad abbandonare lettino e ombrellone, ha colpito l’addetto al salvataggio prima di fuggire via. Indaga la Polizia.

Quanti di noi non hanno mai sospirato al momento di andar via dalla spiaggia, magari al tramonto quando proprio si inizia a stare bene? A tutto però c’è un limite. Limite che però, ieri, intorno alle 19.00, un bagnante ha abbondantemente superato aggredendo il bagnino “colpevole” di aver annunciato l’imminente chiusura dello stabilimento. Lui però di lasciare il suo posto proprio non ne aveva voglia. Allora ha preso un coltello e lo ha ‘conficcato’ nel fianco dell’addetto al salvataggio lasciandolo a terra. Per poi fuggire via. Sul posto, una volta lanciato l’allarme, è arrivata la Polizia: la vittima, fortunatamente ferita non in modo grave (si tratta di un 37enne marocchino, ndr), è stata portata in Ospedale in codice giallo al Campus Biomedico. In corso le ricerche invece dell’aggressore.