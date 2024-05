Ostia, mercatino abusivo in strada: sgombero e multa da 45mila euro

Hanno allestito un mercatino abusivo per strada. Hanno messo un telo a terra e posizionato materiale di ogni genere, tutto in via Oletta a Ostia. Una vendita irregolare per la quale sono scattati i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Ostia che hanno proceduto allo sgombero e all’identificazione di 9 cittadini stranieri, sanzionati ai sensi del Testo Unico del Commercio per complessivi 45.000 euro, con contestuale ordine di allontanamento, Daspo Urbano.

Nell’ambito dei controlli sui venditori ambulanti gli uomini dell’Arma hanno anche accertato che uno si trovava irregolarmente sul territorio italiano ed è stato, pertanto, condotto presso l’Ufficio Immigrazione di Roma.

Il servizio dei Carabinieri contro il degrado e l’illegalità

L’intervento dei militari s’è svolto nel corso di un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio finalizzato in particolare al contrasto dei fenomeni di degrado urbano, di illegalità diffusa e di commercio abusivo su aree pubbliche, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini.

I Carabinieri hanno identificato 150 persone, eseguito verifiche a 82 veicoli, elevando contravvenzioni al Codice della Strada per complessivi 2.000 euro.