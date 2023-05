Ostia, morto Maurizio Zeppilli: era il capogruppo PD in Municipio

Morto a Ostia Maurizio Zeppilli. Il capogruppo PD del Municipio X si è improvvisamente spento questa mattina, a causa di un problema cardiovascolare. Dolore e incredulità tra quanti lo conoscevano, sia nella vita privata che per l’impegno politico e sociale, oltre che sportivo e musicale. Zeppilli aveva anni 68 anni.

“Esprimiamo grande dolore per la scomparsa di Maurizio Zeppilli, capogruppo del PD in Municipio X. Gentile e preparato, mai fazioso e sempre pacato, anche nei confronti più accesi. A Ostia avevi dato già tanto nella tua vita, caro Maurizio, soprattutto nello sport e nella cultura e molto avresti continuato a dare nel tuo ruolo istituzionale, con l’amore che avevi per il nostro territorio, per i giovani e per i valori della democrazia. Non ci sono altre parole per una perdita così improvvisa, soltanto sconcerto e cordoglio. Ci mancherai. Condoglianze ai familiari, al Partito Democratico e ai tantissimi che gli hanno voluto bene e che non lo dimenticheranno”. fa sapere Andrea Bozzi, capogruppo di “Azione” in Municipio X.

I funerali di Maurizio Zeppilli

I funerali di Maurizio Zeppilli si svolgeranno martedì 30 maggio alle ore 10.00 presso la chiesa Regina Pacis, a Ostia. In tanti hanno espresso cordoglio al diffondersi della notizia della scomparsa di Zeppilli.