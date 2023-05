Ostia, Parco Lido nel mirino dei vandali: bagni distrutti, il gestore: “Ci rispondono che sono minori e intoccabili”

Vandali in azione al Luna Park di Ostia. A finire nel mirino delle baby gang i bagni della struttura che peraltro erano stati recentemente ristrutturati. Scarabocchi, finestre e vetri distrutti: queste l’esito dell’ennesimo raid dei ragazzi che, per il solo gusto di farlo, sfogano la loro ira verso un bene pubblico rendendo poi di fatto impossibile utilizzarlo e costringendo i gestori a riparare i danni da loro causati.

Roma, minimarket preso di mira dalla baby gang a Colli Aniene: individuati 5 ragazzini

I bagni di Parco Lido devastati dai vandali

Ad agire le cosiddette baby gang, composte da ragazzi per buona parte minorenni e che si spostano in gruppo, divertendosi a distruggere arredi e vetrate dei locali che gli capitano a tiro. Una distruzione fine a se stessa, incurante del pubblico decoro e di ogni regola del vivere civile. Nel corso delle ultime ore a finire nella morsa della baby gang un luna park di lido centro, i cui bagni sono stati riempiti di scarabocchi e le vetrate rotte. I vandali si muovono in gruppi numerosi, composti da 20-30 ragazzini e fanno razzia, tormentano diverse attività commerciali della cittadina. Adesso è toccato al Luna Park ma in precedenza danni erano stati segnalati anche in bar e ristoranti. Oggetto di segnalazione e denunce alle forze dell’ordine, gli atteggiamenti di questi ragazzini sembrano però non fermarsi davanti a nulla.

Il post di denuncia sui social

Effettuata la razzia, i ragazzi hanno fatto perdere le proprie tracce e l’indomani, il titolare della struttura si è trovato a fare i conti con una “sorpresa” dal sapore decisamente amaro. Sfogatosi sui social, il titolare conosce i responsabili dell’accaduto e le motivazioni dei loro comportamenti: “Questi sono i bagni del luna park di Ostia appena ristrutturato finestre e vetri distrutti solo per il gusto di distruggere. Ragazzini e ragazzine minorenni senza pudore maleducati e arroganti, spiega aggiungendo poi che: “l’unica frase che conoscono quando gli riprendi e sempre la solita. Siamo minorenni e non non potete toccarci”.