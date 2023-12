Ostia, perseguita la ex e picchia il nuovo compagno della donna: arrestato 42enne

Una lite tra due ex è finita con un’aggressione e con la richiesta di intervento dei Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Ostia che hanno proceduto all’arresto di un 42enne per il reato di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna.

L’intervento dei Carabinieri del Radiomobile di Ostia

I militari del Norm sono stati chiamati a intervenire in via Morelli ad Acilia, presso un’abitazione, allertati da una donna che ha chiesto aiuto al 112. Una volta arrivati sul posto gli uomini dell’Arma hanno raccolto le dichiarazioni della donna che aveva chiesto il loro aiuto. La donna ha riferito ai Carabinieri di aver avuto una forte lite con il suo ex-compagno che negli ultimi mesi aveva avuto altre condotte violente nei suoi confronti. Nel ricostruire il comportamento del suo ex la presunta vittima di atti persecutori ha sottolineato di subire la presenza opprimente e minacciosa dell’uomo che, poco prima di litigare con lei, aveva aggredito e percosso anche il suo nuovo fidanzato.

I militari d’intesa con la Procura della Repubblica hanno proceduto all’arresto dello stalker

Sulla base dei dati raccolti e delle accuse mosse dalla donna, i Carabinieri, di intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno proceduto all’arresto del 42enne. L’uomo è stato accompagnato presso il carcere di Roma Regina Coeli dove il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e ha disposto la permanenza in carcere.

Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari per cui l’indagato è da ritenersi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.