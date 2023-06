Ostia, processioni per il Corpus Domini: ecco dove, quando e strade chiuse

Ostia e i suoi abitanti si preparano a vivere un fine settimana di fede e devozione in occasione della solennità del Corpus Domini, la festa che ricorda la presenza reale di Gesù nell’eucaristia. Diverse le processioni organizzate dalle parrocchie sia sul litorale che nell’entroterra, con conseguenti modifiche alla viabilità e alla circolazione stradale. Vediamo nel dettaglio cosa succederà sabato 10 e domenica 11 giugno 2023.

La processione di Santa Maria Regina Pacis

Il momento culminante delle celebrazioni del Corpus Domini a Ostia sarà la processione organizzata dalla parrocchia di Santa Maria Regina Pacis, che si terrà domenica 11 giugno 2023 alle ore 19.00. Si tratta di una tradizione antichissima che risale al 1264, quando papa Urbano IV istituì la festa. Per quanto riguarda il percorso, la processione partirà da piazza Regina Pacis e percorrerà le seguenti vie: piazza della Stazione Vecchia, via Armano Armuzzi, piazzale della Posta, corso Duca di Genova, via della Corazzata e via Domenico Baffigo fino al civico 65 presso la parrocchia di San Vincenzo de’ Paoli. Durante il percorso, controllato dai volontari dell’Associazione nazionale Carabinieri, l’ostensorio con l’ostia consacrata sarà accompagnato dai fedeli e dai religiosi con preghiere e canti. Per garantire la sicurezza dei partecipanti e il regolare svolgimento della processione, la polizia locale del X Gruppo Mare provvederà alla chiusura temporanea delle strade interessate e al controllo degli incroci.

Le altre processioni nell’entroterra

Oltre alla processione sul litorale, ci saranno anche altre manifestazioni religiose nelle parrocchie dell’entroterra di Ostia Lido, in particolare nel quartiere di Dragoncello. Anche in questo caso, ci saranno delle chiusure stradali e delle deviazioni del traffico. Sabato 10 giugno 2023, alle ore 19.45, la parrocchia dei Santi Cirillo e Metodio, in via Osteria del Dragoncello n. 12, organizza una processione in onore del Santissimo Sacramento. La manifestazione inizierà appena conclusa la santa messa e avrà luogo sul marciapiede di via Alfredo Ottaviani e via dell’Osteria di Dragoncello, occupando anche la pista ciclabile attorno al recinto della parrocchia. Sempre nello stesso quartiere, la parrocchia di San Francesco d’Assisi, in largo Cesidio da Fossa civico 18, organizza la processione in onore della liturgia del Corpus Domini alle ore 18.45 di sabato prossimo. I devoti si ritroveranno nei pressi della parrocchia, proseguendo poi su via Camillo da Albino, via Agnello da Pisa, via Franco da Perugia, per poi finire il loro cammino presso l’istituto religioso delle suore Missionarie della carità in via di Dragoncello.