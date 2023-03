Ostia, si calò i pantaloni davanti a delle bambine: a processo il maniaco dell’ascensore. Parte il processo per il presunto pedofilo del Litorale, che tra settembre e ottobre 2022 fece registrare degli atteggiamenti molesti davanti a delle minorenni. Tre i casi accertati, che riguardavano bambine tra gli 11 e i 13 anni. In tal senso, l’uomo aspettava che le ragazzine tornassero a casa da sole, per infilarsi poi in ascensore con loro e spogliarsi davanti ai loro occhi.

Via al processo per il maniaco dell’ascensore di Ostia

Partirà il processo per l’uomo, che dovrà rispondere delle proprie presunte azioni. Durante l’autunno del 2022, sarebbero almeno tre i casi registrati di presunta molesti ai danni di bambine. In tal senso, ad aggravare la posizione del soggetto, il racconto di una bambina. La giovane avrebbe infatti denunciato l’episodio. La ragazza, 12enne, rientrava a casa nelle ore serali della giornata del 15 settembre. Qui il soggetto, di 40 anni, si sarebbe accorto come la giovane stesse rientrando alla propria abitazione, forse perché pedinata da diverso tempo prima.

Vedendo la ragazza sola, quel giorno, l’uomo si sarebbe inserito prima velocemente nel portone e poi in ascensore con lei. Una volta dentro e davanti a lei, si sarebbe abbassato i pantaloni e le avrebbe mostrato i genitali. La ragazza, davanti a quella violenza, sarebbe fuggita come possibile, con l’uomo che “l’avrebbe inseguita e urlato di stare tranquilla, perché non gli avrebbe fatto del male”. Una faccenda che subito i genitori della giovane, spaventati, avrebbero denunciato alle Forze dell’Ordine.

Ma di casi analoghi se ne sono registrati altri, sempre con l’uomo protagonista. Infatti, nella zona di Ostia sono almeno tre i casi registrati tra il periodo di settembre e ottobre 2022, con l’uomo che si spogliava davanti a minorenni in ascensore. Un’azione elaborata dell’uomo, con la sua difesa legale che comunque punta a far riconoscere l’instabilità mentale del soggetto in vista del processo.