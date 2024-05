Ostia, si schianta con l’auto contro un albero: grave una 82enne

Grave incidente nelle prime ore di stamattina, giovedì 30 maggio, in via Romagnoli ad Acilia. Una 82enne ha perso il controllo della sua auto finendo contro un albero. Ad accorrere sul posto sono stati gli agenti della Polizia locale del X Gruppo Mare, come riporta La Repubblica, oltre ai sanitari del 118 che hanno immediatamente preso in carico l’anziana per trasportarla nel vicino ospedale, il Grassi, in codice rosso.

Gli agenti della Polizia locale al lavoro per ricostruire la dinamica

A ricostruire la dinamica dell’incidente ci hanno pensato i caschi bianchi, i quali dai primi rilievi sembrano aver appurato che nessun altro mezzo è stato coinvolto e che l’anziana che viaggiava in direzione Ostia ha perso il controllo della sua macchina e si è schiantata contro un albero e si è poi ribaltata.

Non si esclude il malore

Non si esclude che il sinistro sia stato provocato da un malore dell’82enne, anche se le indagini sono ancora in corso e la sequenza di quanto accaduto resta ancora al vaglio degli investigatori che hanno lavorato a lungo per svolgere tutti gli accertamenti del caso, mentre la strada è rimasta chiusa al traffico, provocando notevoli disagi per gli automobilisti in transito su quel tratto.