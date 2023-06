Ostia, si tuffa dal Ponte dei Pescatori e rischia di annegare: è il secondo caso in pochi giorni

[adrotate group="9"]

Osta. Ieri un bagnante ha rischiato di annegare. Momenti di apprensione per il malcapitato che è poi stato tratto in salvo dagli “spiaggini”. Oltre alla paura si è aggiunta anche la beffa in quanto, nelle concitate fasi del salvataggio, qualcuno ha pensato bene di avvicinarsi alla postazione dell’uomo e di sottrargli gli effetti personali.

Il tuffo e l’annegamento

I fatti sono avvenuti ieri, mercoledì 14 giugno, intorno alle 12.30. Siamo ad Ostia, all’altezza del Ponte dei Pescatori, vicino alla spiaggia libera degli sposi. Quest’ultima è tuttora priva del servizio di salvataggio in mare, così come lo sono altri tratti di arenile liberi della zona di Ostia Lido. Una mancanza che sottolinea l’emergenza, più volte documentata con diversi articoli sul tema, rispetto alla carenza di bagnini ad Ostia Lido.

Il salvataggio

A ripescare e trarre in salvo il bagnante, sono stati gli addetti alla gestione del servizio spiaggia del Bahia, lo stabilimento adiacente che non è nuovo a simili “gesta”. Gli spiaggini, sono stati richiamati della grida dei presenti ed è poi giunta sul posto anche un’ambulanza del 118. Ora, come anticipato, durante le concitate fasi del salvataggio c’è stato anche chi ha pensato bene di derubare il bagnante dei propri effetti personali.

I precedenti

Non è purtroppo la prima volta che si verifica un episodio del genere. Infatti, solamente pochi giorni fa un ragazzino di tredici anni aveva rischiato di annegare e sempre nel punto pocanzi menzionato. A salvare il ragazzo anche questa volta gli addetti del vicino stabilimento “Bahia”. Era il 10 giugno scorso quando, nel primo pomeriggio, un gruppo di ragazzini tra i dodici e i quattordici anni si sono avventurati nel ponte cosiddetto “dei pescatori”. E da lì hanno iniziato a tuffarsi in mare. Tra loro un giovanissimo che, entrato in acqua, ha iniziato subito ad avere problemi. Non si sa se il ragazzino abbia avuto un malore, sta di fatto che il 13enne ha cominciato ad agitarsi, annaspando nell’acqua. Da li la chiamata ad soccorsi ed il provvidenziale intervento del bagnino che l’ha salvato.