Ostia, studenti al freddo alla scuola Amendola: mistero attorno al guasto dei termosifoni

Da una settimana e mezzo, all’Istituto Comprensivo Amendola-Guttuso di Ostia Lido si riscontra un problema ai termosifoni. Un disagio forte per tutti gli studenti e in particolare gli operatori scolastici, che nelle prime ore della mattinata vedono i riscaldamenti staccati. Secondo una recente circolare della dirigente scolastica del plesso, tale malfunzionamento sarebbe legato a seri problemi che toccherebbero l’impianto di riscaldamento della struttura scolastica. Eppure le mamme dei ragazzi, non credono pienamente a questa versione.

Ostia, studenti al freddo alla scuola Amendola: le mamme chiedono chiarezza

Sul plesso scolastico, non è la prima volta che si torna a parlare di termosifoni guasti. Infatti, già negli anni passati si sono susseguiti sit-in civici e politici legati al guasto dei riscaldamenti dentro le scuole, chiedendo al X Municipio e gli Enti competenti degli interventi celeri a risolvere la problematica. La storia sembra ripetersi anche oggi, questa volta con il grande freddo che ha toccato il litorale lidense e tutto il territorio romano.

Come ci emergono da alcune testimonianze dirette, “i termosifoni da quasi 10 giorno sono spenti tra le ore 7 e le 11, oppure dalle 8 alle 11“. Le ore più fredde per i ragazzi, gli insegnanti e il personale scolastico, costretto a vivere gli spazi della scuola con il cappotto addosso. La questione sta venendo seguita anche da Dario Cologgi, delegato alla Sicurezza per Fratelli d’Italia sul X Municipio: “Come molti altri genitori, attendiamo di essere ricevuti dalla dirigente scolastica della scuola. Vogliamo capire precisamente il problema e soprattutto le tempistiche per la sua risoluzione”.

Sul piede di guerra ci sarebbero le mamme che vivono nel quadrante di Nuova Ostia, pronte a scendere in strada per far ripartire i termosifoni in tutto l’arco della giornata scolastica e non solo dalle 11 del mattino in poi. Tra i genitori, infatti, si teme un taglio dei riscaldamenti da parte della struttura scolastica, forse dovuto alle spese della stessa sede o imposto dagli Enti che lo gestiscono. Solo un incontro potrà definire meglio la problematica, con un disagio che potrebbe portare tanti genitori a tenere a casa i propri figli fino a che non verrà risolta la spiacevole situazione.