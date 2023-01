Ostia, tenta la rapina all’edicolante con il coltello, lei risponde prendendolo a sgabellate

Momenti di paura questa mattina, intorno alle 7:00, al centro di Ostia, in viale della Marina, a pochi metri di distanza dal Pontile. Un ragazzo, approfittando del momento tranquillo, è entrato nell’edicola che si trova all’incrocio con l’area pedonale di via Lucio Coilio e, armato di coltello, ha chiesto l’incasso.

La bagarre

“Dammi tutti i soldi“, ha detto il giovane, puntando l’arma verso la proprietaria della rivendita di libri, giornali e giocattoli. Ma lei, contrariamente alle aspettative del malvivente, invece di prendere l’incasso ha preso lo sgabello su cui abitualmente siede e lo ha usato per difendersi.

“È stato un gesto istintivo – racconta Sabrina, la titolare – non ci ho proprio pensato, ad eventuali conseguenze. Lui mi ha puntato il coltello e mi ha minacciata. Quindi ho sollevato lo sgabello e con quello l’ho allontanato, frapponendo lo sgabello tra me e il rapinatore, in modo che non si avvicinasse e non potesse farmi del male. Nel frattempo ho urlato a più non posso. Nella confusione ha fatto cadere alcuni oggetti, tra cui dei profumi, che si sono rotti”. Ma si tratta di poco danno, rispetto a quello che avrebbe potuto fare il rapinatore in un momento di rabbia.

La fuga

Il rapinatore, capendo che non avrebbe ottenuto nulla, si è dato alla fuga a piedi, facendo perdere le proprie tracce. “Ho chiamato i carabinieri, che poco dopo sono arrivati. Ho descritto il ragazzo, che comunque aveva il volto coperto con il cappuccio. Tutto è durato solo pochi minuti. Adesso formalizzerò la denuncia, sperando che possa essere identificato. In tanti anni di attività non mi era mai successo prima: furti sì, ma rapina con un’arma ancora no”. Dopo il tentativo di rapina e le formalità sbrigate con i carabinieri, Sabrina ha ripreso normalmente il suo lavoro in edicola. “Ho reagito impulsivamente, forse in maniera incosciente. Ma è andata bene. Lavorare è un modo per esorcizzare l’accaduto”.