Ostia, terribile incidente nella notte: scontro tra tre auto, una si ribalta

Terribile incidente nella notte ad Ostia dove tre auto si sono scontrate violentemente e una ha finito per ribaltarsi al centro della carreggiata.

E’ accaduto pochi minuti prima delle 2.00 all’incrocio tra viale delle Repubbliche Marinare e via Giovanni Garau.

Nello scontro sono rimaste coinvolte Una Ford Kuga e una Ford Focus che, nell’impatto, hanno danneggiato anche una Chevrolet Spark in sosta a bordo strada.

Incidente nella notte a Ostia

Sulla Focus viaggiava un uomo di 70 anni. Mentre a bordo della Kuga, che si è ribaltata a causa del violento scontro, viaggiava una famiglia composta da 4 persone: papà, mamma e due figlie minorenni.

Sul posto sono intervenute alcune pattuglie del X Gruppo Mare, per i rilievi del caso, e due ambulanze del 118. Fortunatamente non si registrano feriti gravi, e i sanitari del 118 sono riusciti a medicare le persone coinvolte nell’incidente direttamente sul posto. Nessuno ha avuto bisogno del trasporto in ospedale. Presenti sul posto anche i vigili del fuoco.