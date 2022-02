Ostia. Trasferito l’ufficio Protesi, la Asl: “Ecco perché”

Non si spengono le polemiche dopo il trasferimento dell’ufficio Protesi, Pannoloni e Disabilità adulti dal Centro Paraplegici di Ostia di viale Vega a via del Poggio di Acilia. Troppi i disagi che devono affrontare i cittadini per raggiungere la nuova sede, che con i mezzi pubblici è collegata con il trenino, notoriamente problematico.

Trasferito l’ufficio protesi, le spiegazioni della Asl

Per “giustificare” la decisione è intervenuta oggi la Asl Roma 3 attraverso una nota, in cui spiega la motivazione del trasferimento. “Lo spostamento dell’ufficio – spiega il Diretto Generale di ASL Roma 3, Francesca Milito, in riferimento al trasferimento dell’ufficio Protesi, Pannoloni e Disabilità adulti dal Centro Paraplegici di Ostia di viale Vega a via del Poggio di Acilia – si è reso necessario poiché presso il CPO sono stati autorizzati dalla Regione ulteriori 10 posti letto dell’unità spinale su fortissima sollecitazione delle associazioni del territorio”.

“Lo spazio – aggiunge il DG – era impropriamente utilizzato dall’ufficio dedicato alla protesica notoriamente di competenza territoriale. Inoltre – ha concluso il Direttore Generale di ASL Roma 3 – con la collaborazione del X Municipio sarà attivato uno sportello della protesica, operativo in alcune giornate presso il PUA della casa della salute di Ostia”.

Ragioni sicuramente corrette, ma che non consolano chi ha necessità di rivolgersi all’ufficio Protesi, Pannoloni e Disabilità e che ora soffre un disagio non indifferente nel doversi recare fino ad Acilia per vedere soddisfatte le proprie richieste, almeno fino a quando il X Municipio non attiverà lo sportello promesso.