Ostia, trasforma la casa in un fortino con tanto di vedette per farne una centrale di spaccio: arrestato

Un vero e proprio blitz è stato organizzato dai poliziotti del X Distretto Lido di Roma in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine Campania e della sezione Volanti a Ostia, all’interno di un’abitazione di un 54enne a lungo monitorato dagli agenti nel corso dei servizi di prevenzione e repressione dello spaccio sul litorale. Nonostante l’uomo avesse messo su un vero e proprio fortino per difendersi dai controlli delle forze di polizia, gli agenti hanno saputo stanarlo.

Approfittando infatti di un momento di distrazione delle vedette posizionate all’ingresso dell’edificio gli agenti sono saliti all’interno occupato dal 54enne osservando come lo stesso fosse intento a cedere una dose di droga ad un cliente da una grata in ferro. Notata la presenza degli agenti l’uomo ha iniziato ad andare e tornare dal bagno, tirando lo sciacquone, nel probabile tentativo di disfarsi della droga. Entrati nell’abitazione ed effettuata la perquisizione, nonostante la iniziale ostruzione di B.M., i poliziotti hanno sequestrato una notevole quantità di materiale atto al confezionamento della droga, come bilancini di precisione e forbici, 1 flacone di metadone, 5,3 gr di crack, 15 euro in contanti. Sequestrata anche la grata messa a protezione dell’abitazione. Al termine degli accertamenti B.M. è stato arrestato e il cliente precedentemente intercettato sanzionato.