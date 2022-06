Ostia, tutti al Porto Turistico di Roma per tutelare il mare: sabato 25 giugno l’evento per grandi e piccini

Sabato 25 giugno, alle ore 18.00, presso il Porto Turistico di Roma (Lungomare Duca degli Abruzzi 84, Ostia) sarà inaugurato il rinnovato punto di raccolta degli oli minerali usati all’interno della struttura portuale. L’area di stoccaggio metterà a disposizione dei diportisti due nuovi serbatoi per il conferimento del rifiuto forniti dal CONOU, il Consorzio Nazionale degli Oli Usati.

L’appuntamento, che vedrà la partecipazione del Comune di Roma Capitale e del Porto Turistico di Roma, sarà occasione per raccontare quanto la vita sulla terraferma sia dipendente dalla salute delle nostre acque e quanto sia importante preservare il mare dall’inquinamento dei rifiuti pericolosi.

Laboratori creativi e giochi: una giornata dedicata a grandi e piccini

Nel corso della giornata si terranno laboratori creativi e giochi a tema ambientale per i più piccoli.

A partecipare saranno Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale; Mario Falconi, Presidente Municipio X; Valentina Prodon, Assessora alla Transizione Ecologica del Municipio X; Riccardo Piunti, Presidente del CONOU; Carmen di Penta, Direttore Generale di Marevivo.

L’iniziativa si inserisce nella campagna itinerante di sensibilizzazione per la raccolta degli oli minerali usati che toccherà i porti italiani, promossa dal CONOU in collaborazione con Marevivo, associazione che da quasi quarant’anni è attiva nella preservazione degli ecosistemi marini, e Assonat, Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici.