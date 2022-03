Ostia, viola i sigilli per riaprire parte del ristorante e servire la cena: denunciato titolare

Non sono bastati i sigilli e i provvedimenti. Lui, il gestore di un ristorante di Ostia, ha violato tutte le regole e ha continuato a servire pranzo e cena nel suo locale come se nulla fosse mai successo. Eppure, anche questa volta è stato scoperto e denunciato. Lui che non si è mai fermato davanti a nulla.

Leggi anche: Ostia, abusi edilizi sul Lungomare: scattano i sigilli per il Salus e il Soul & Kitchen

Ostia, toglie i sigilli e apre il ristorante

Ha violato i sigilli e ha pensato bene di utilizzare un’area, che era stata interdetta con precedente determinazione del Municipio per alcune regolarità, per servire la cena ai clienti. Ma il titolare è stato scoperto dagli agenti della Polizia Locale del X Gruppo Mare e dai poliziotti del Commissariato Lido di Ostia, che stavano passando al setaccio la zona per i controlli ai pubblici esercizi e alle attività commerciali. Gli agenti, quindi, hanno vietato per l’ennesima volta l’ingresso della parte interessata, che sarà soggetta a ulteriori controlli.

Niente cibo e bevande, ma se ne ‘infischia delle regole’

Non è stato certo l’unico caso. Anche il proprietario di un altro esercizio pubblico, sempre a Ostia, è stato sanzionato. Il motivo? Stava utilizzando una parte del locale, dove c’erano tavoli apparecchiati con tanto di prenotazione, per la quale il Municipio aveva disposto il diniego di somministrare cibi e bevande perché si trattava di un’area ampliata irregolarmente. Anche qui gli agenti hanno provveduto ad apporre nuovamente i sigilli.