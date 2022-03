OstiaChocolate, sul litorale di Roma la festa per gli amanti del cioccolato: ecco quando e dove

Una pausa di dolcezza dalle brutte notizie che ci arrivano ogni giorno. Senza volerci distaccare troppo dalla realtà, a volte serve una pausa. E quale modo migliore che tuffarsi in un “mare di cioccolato“? Il cibo degli dei è sicuramente il modo ideale per mandare in estasi i nostri sensi, dalla vista all’olfatto fino al gusto. Ma dove, come e quando assaporare nel migliore dei modi il cioccolato?

OstiaChocolate: quando e dove assaggiare la cioccolata migliore

Sul litorale romano, a Ostia, dopo due anni di assenza dovuti alla pandemia, torna la manifestazione “OstiaChocolate, #unmaredicioccolato”. Si tratta di uno degli eventi più golosi dell’anno. L’appuntamento è per venerdì 8 aprile e la kermesse dure fino a domenica 10 aprile. La manifestazione si svolgerà in piazza Anco Marzio dalle 10:00 alle 22:00.

OstiaChocolate: un mare di cioccolato per gli amanti del cibo degli dei

Tutti i giorni gli artigiani del cioccolato provenienti da ogni parte d’Italia esporranno nei loro stand tantissime prelibatezze al cacao, preparate nei modi più svariati: pregiatissimo cioccolato dalle molteplici forme e fragranze, cioccolatini e praline ripiene e tanto altro.

E vista la vicinanza dell’evento alla Pasqua, non mancheranno delle gustose idee regalo come le uova di purissimo cioccolato rigorosamente realizzate a mano dai tanti maestri cioccolatieri presenti alla manifestazione: vere e proprie sculture realizzate con ingredienti di pregio che renderanno felici adulti e bambini.

Festa del cioccolato: ingresso gratuito

L’evento ha lo scopo di diffondere la cultura del cioccolato artigianale e l’arte della sua lavorazione. Il cacao la farà quindi da padrone con i suoi gusti, profumi, forme e consistenze. Ce ne sarà davvero per tutti i gusti e esigenze. Dalla cioccolata vegan a quella al peperoncino, da quella aromatizzata alle praline, alle tavolette, ai cioccolatini e alle creme spalmabili. L’ingresso a OstiaChocolate è gratuito.