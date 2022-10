Ostiamare, Alessandro Onorato denuncia Mauro Delicato per i post su Facebook

Continua la soap opera attorno alle vicende dell’Ostiamare, con l’assessore Alessandro Onorato che non smette di offrire colpi di scena attorno alle questioni che interessano la società calcistica. In questo caso, l’ultima evoluzione legata alla diatriba tra il Comune di Roma e la presidenza di Roberto Di Paolo, riguarda la denuncia dell’Assessore allo Sport verso Mauro Delicato, quest’ultimo un cittadino e un attivista che su Facebook denuncia apertamente le criticità di Ostia e del X Municipio.

In questo frangente, Delicato è diventato una sorta di “voce del popolo” biancoviola, portando ripetutamente all’attenzione di Onorato le vicende legate alla chiusura dello stadio Anco Marzio. Richieste che spesso, oggettivamente, sono avvenute con un linguaggio grezzo, in un contesto che delinea quel “metterci il cuore” nelle cose come avviene solo a Ostia. Delucidazioni che però piuttosto che vedere risposte, hanno fatto prendere a Mauro una denuncia da parte di Onorato.

La denuncia a Mauro Delicato sul caso Ostiamare

L’assessore Onorato avrebbe denunciato Mauro Delicato successivamente a un commento Facebook sulla storia dell’Ostiamare in questo periodo, dove il politico denunciava come sulla piattaforma social venisse menzionato il suo indirizzo di casa “per aspettarlo sotto il portone”. Una situazione che riprenderà con un post il 4 settembre 2022, dicendo: “Quattro facinorosi, sedicenti tifosi dell’Ostia Mare che mi minacciano, mi insultano e si danno appuntamento sotto casa mia pubblicando l’indirizzo di Ostia dove sono cresciuto non mi spaventano. Ho denunciato l’accaduto alle autorità competenti, che faranno gli accertamenti del caso e procederanno con gli atti conseguenti. La cosa che mi amareggia non è solo la violenza verbale e fisica minacciata, ma soprattutto la totale alterazione della verità circa la vergognosa situazione dell’impianto sportivo di via Amenduni a Ostia”.

Invece, di ieri la conferma a mezzo social della denuncia nei confronti di Mauro Delicato, con l’assessore Onorate che con l’occasione si scaglia anche contro la moglie di Roberto Di Paolo, attuale presidente della società calcistica lidense: “Sulla vicenda dell’Ostia Mare la pressione, gli insulti e la gogna creata ad arte che sto subendo sono incredibili. Ecco l’ultima perla: la moglie del Presidente dell’Ostia Mare che mi definisce ‘Bastardo’ commentando su FB il post del sig. Mauro Delicato, che ho già denunciato il 6 settembre scorso alla Questura di Roma. Sono senza parole, lascio a voi i commenti… La legalità e il rispetto delle regole non sono negoziabili”.

La reazione di Mauro Delicato alla denuncia

Sulla denuncia di Alessandro Onorato, abbiamo voluto anzitutto capire cosa ci fosse di reale. Per l’occasione abbiamo contattato Mauro Delicato telefonicamente, che da Londra ci ha detto: “Sì, mi è arrivata una notifica da Alessandro Onorato. Il 12 ottobre 2022 sono tornato a Roma, non solo per seguire le dinamiche dell’Ostiamare, di Ostia e salutare i miei cari. Sono venuto anche per chiarire la mia posizione davanti la giustizia, vista la denuncia, ormai di pubblico dominio, che mi ha fatto l’Assessore al Turismo e lo Sport”.

Ha proseguito Delicato al telefono: “Il giorno che sono atterrato in Italia, all’aeroporto di Fiumicino, c’erano ad attendermi le Forze dell’Ordine piuttosto che degli amici o parenti. Una situazione surreale, ma che personalmente immaginavo. Infatti, diverse chiamate mi erano arrivate a Londra o messaggi su Messenger, dove mi si chiedeva di limitare i miei attacchi politici su Onorato. Portato alla Questura, tranquillamente ho chiarito la buona fede dei miei post e di come volessi solamente accendere i riflettori mediatici sui problemi dell’Ostiamare”.