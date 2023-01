Ostiamare, Fabrizio Perrotti è il nuovo allenatore: si cambia passo

L’Ostiamare, dopo un’attenta valutazione, ha deciso di accettare le dimissioni di Giorgio Galluzzo dalla guida tecnica della prima squadra e al contempo comunica che Fabrizio Perrotti è il nuovo allenatore. Tutta la società da il benvenuto al tecnico augurandogli di raggiungere grandi traguardi con i colori biancoviola.

“Sono contento – dichiara Fabrizio Perrotti – e voglioso di iniziare. Trovo una società importante con una squadra che magari ora è un po’ in difficolta ma sono certo che, potenzialmente, le qualità per risalire la classifica ci siano tutte. Dovremo essere però bravi a farlo il prima possibile perchè le partite passano e stare nella zona calda può diventare sempre più complicato”. Domani il tecnico guiderà il suo primo allenamento all’Anco Marzio: “La prima cosa che dirò ai ragazzi è che adesso un po’ tutti dovremo dare qualcosa in più. L’unica medicina è il lavoro e sono sicuro che tutti faranno il massimo per fare bene”.