Riattivata la linea 7 tra Campo Ascolano e Ostia: percorsi e orari, cosa cambia

Riattivata finalmente la linea 7 tra Campo Ascolano (Torvaianica) e Ostia. Ecco i nuovi percorsi e gli orari, cosa cambia. Lo stop al collegamento, che di fatto aveva “isolato” un intero quadrante del territorio comunale di Pomezia, era stato imposto a seguito dell’inizio dei lavori sulla litoranea. Da oggi però il collegamento sarà ripristinato.

Da oggi sabato 8 giugno 2024 viene riattivato il collegamento bus sulla via Litoranea al servizio dei “cancelli”. Il servizio bus era stato sospeso per il divieto di transito ai mezzi pesanti in corrispondenza di due cavalcavia al chilometro 7,600 e nel territorio di Pomezia; viene riattivato dopo la realizzazione di un punto di inversione provvisorio per i bus all’altezza del chilometro 7,320. La linea 07, quindi, sarà attiva con due collegamenti:

LINEA 07L

La linea parte dalla stazione Colombo della ferrovia Metromare e percorre la via Litoranea sino al cancello 7 poi inverte la marcia e torna alla stazione Colombo. La linea 07L è attiva tutti i giorni e prima e ultima corsa dalla stazione Colombo sono programmate alle ore 7.40 e alle ore 21.10

LINEA 07

La linea, gestita con bus di piccole dimensioni per transitare sui cavalcavia dove vige il divieto al transito dei mezzi pesanti, collega la stazione Colombo a Campo Ascolano (via Litoranea chilometro 10) percorrendo la via Litoranea. Non effettuerà le seguenti fermate:

-direzione Campo Ascolano: 77204 via Litoranea/cancello 8 (altezza chilometro 7,320) e 70095 Pomezia/via Lago Maggiore

-direzione stazione Colombo: 77143 via Litoranea/cancello 8 (altezza chilometro 7,270)

Dalla stazione Colombo prima e ultima corsa alle ore 7.40 e 21.30

Da Campo Ascolano prima e ultima corsa alle ore 8.10 e 22.00