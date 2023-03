Roma Chocolate 2023 a Ostia, arriva un mare di cioccolato: ecco quando, dove ci sono gli stand e a che ora

Per i più golosi, grandi e piccini, uno degli eventi più attesi di sempre sta per arrivare. E il conto alla rovescia si può attivare perché anche quest’anno Roma Chocolate presenta la manifestazione Un mare di cioccolato, l’evento più goloso di Ostia. Ecco quando e dove ci saranno gli stand.

Ostia Chocolate dal 16 al 19 marzo 2023 a Piazza Anco Marzio

Dal 16 al 19 marzo, presso Piazza Anco Marzio a Ostia, decine di stand di maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia proporranno una variegata quantità di creazioni artigianali, tutte realizzate con finissimo cacao. Non solo tavolette, ma anche originali decorazioni e idee regalo. Come sempre i golosissimi manufatti creati dagli artigiani italiani saranno prodotti con cioccolato di alta qualità. E non mancheranno prodotti bio o dedicati ai vegani, così come non mancheranno i laboratori dedicati a grandi e piccini. Per trascorrere un weekend all’insegna del divertimento, tra cioccolata vegan, praline, tavolette, cioccolatini e creme spalmabili. Che renderanno l’appuntamento imperdibile per i più golosi e gli amanti del cioccolato, in tutte le sue varianti.

Gli orari dell’evento

Gli stand a Ostia, sul litorale romano, saranno aperti dalle 10 alle 22. Tutti i laboratori e le dimostrazioni saranno gratuite, così come l’ingresso alla kermesse. Insomma, un evento da non perdere.