Sagra della tellina a Ostia: ecco quando, le date e il programma completo

Ostia. Finalmente, dopo due anni di stop causa covid, torna la tanto attesa e gustosa sagra della Tellina. L’amata manifestazione prenderà il via martedì 23 agosto e terminerà domenica 28. Appuntamento fisso per molti cittadini del litorale romano e non solo, ecco tutti gli eventi in programma.

Ostia, torna la sagra della tellina: la manifestazione

Ma non solo dell’ottimo cibo! La manifestazione — patrocinata — dal Decimo Municipio sarà caratterizzata anche dalla presenza di spazi dedicati all’intrattenimento, non mancheranno poi gli spettacoli, la musica, l’animazione per i bambini e il tradizionale mercatino locale.

Degna di nota, nonché particolarmente suggestiva la cerimonia religiosa e il tradizionale matrimonio con il mare prevista per sabato 27 agosto alle 16, con partenza davanti alla chiesetta di San Nicola al Borghetto dei Pescatori.

I golosi spaghetti alle telline

Immancabili i tradizionali quanto golosi piatti di spaghetti alle telline, cucinati con la ricetta tramandata da generazione in generazione dalle sapienti cuoche del Borghetto. I prelibati piatti verranno distribuiti tutti i giorni, dal pranzo — alle ore 12 — fino alle cena, a partire dalle 18. È inoltre previsto una stand dell’Associazione Italiana Celiachia.

Il commento del comitato organizzatore

Ad esprimersi anche Massimo De Fazio del comitato organizzatore: