Stagione balneare a Ostia, l’ordinanza di Gualtieri: tutte le regole per il 2024

Si è ufficialmente aperta la stagione balneare a Ostia, con tanto di ordinanza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri che stabilire le regole da seguire fino al 30 settembre: apertura delle spiagge e servizi degli stabilimenti balneari, oltre ai divieti, con l’indicazione dei varchi di libero accesso al mare.

I varchi di accesso pubblico

Sono 10 i varchi di accesso pubblico e sarà compito degli operatori balneari indicarli con appositi cartelloni. Questo non toglie, sempre secondo la disposizione del primo cittadino, che anche dai lidi i bagnanti avranno libero accesso, senza pagamento di alcun biglietto.

Gli orari

La balneazione è libera dalle 9 alle 19. Anche per la somministrazione di alimenti e bevande sono state stabilite regole precise: disponibili al pubblico fino alle 2, fatta eccezione il venerdì, il sabato e i prefestivi quando il termine si allungherà fino alle 3. Sul litorale di Ponente sarà possibile raggiungere la spiaggia libera anche in compagnia del proprio cane.

I divieti

Su tutte le spiagge è fatto divieto di allestire tende, camper o roulotte; ma è anche vietato buttare rifiuti o accendere fuochi in spiaggia e occupare la fascia d’arenile fino a 5 metri dalla battigia con attrezzatura da spiaggia, non è inoltre consentito lasciare natanti in aree non destinate a questa funzione. Uniche imbarcazioni che possono sostare in spiaggia sono quelle per il salvataggio. E gli operatori balneari dovranno garantire il servizio di salvataggio e documentare giorno per giorno la balneabilità dell’acqua con apposita cartellonistica che sia ecocompatibile e facilmente rimovibile. I titolari degli stabilimenti balneari sono chiamati a tutelare la sicurezza dei bagnanti delimitando con appositi strumenti, anche questi facilmente rimovibili, l’area in concessione.