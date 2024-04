Stazione Acilia sud sulla Roma-Lido, assessore regionale: ‘Sarà ultimata entro fine 2024’

Stamattina s’è svolto un incontro per verificare lo stato dei lavori della stazione Acilia sud sulla linea Roma – Lido. Presenti: l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, l’amministratore unico di Astral, Antonio Mallamo e il presidente del Municipio X, Mario Falconi. Una riunione utile a chiedere di ‘accelerare al massimo per poter rendere operativa e mettere a disposizione dei cittadini la stazione entro fine anno’, ha chiarito l’assessore regionale.

I lavori in corso

Sono in corso interventi di consolidamento del muro esterno su via Ostiense, la costruzione di due scale installate ai lati delle banchine, il completamento degli impianti elettrici e meccanici, l’illuminazione, la segnaletica e i sistemi di videosorveglianza.

La riapertura del cantiere dopo anni

Si tratta di lavori che erano rimasti fermi da alcuni anni dopo l’avvio del 2017 e sono ripartiti a ottobre del 2022 grazie a uno stanziamento di circa 20 milioni di euro in dotazione ad Astral per la riqualificazione di tutte le stazioni della Roma – Lido e la Roma – Viterbo.

La somma stanziata per la stazione è di 11 milioni di euro

Ammonta a 11 milioni di euro la somma stanziata per la stazione di Acilia sud. L’ultimazione dell’opera è prevista entro la fine del 2024, anche se anche a quella data gli interventi non saranno completamente terminati. ‘Dopo l’inaugurazione – chiarisce, infatti, Ghera – dovranno andare avanti alcuni lavori, in collaborazione con il Comune di Roma, per rendere questa stazione della Roma – Lido ancora più efficiente grazie a nuovi parcheggi e a un collegamento migliore con tutto il quartiere’.