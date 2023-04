Terribile incidente ad Acilia, moto contro auto all’uscita del supermercato: centauro in fin di vita (FOTO)

Stava percorrendo con la sua moto via di Acilia quando, a poca distanza da via Stefano Assemani, proprio di fronte al piccolo centro commerciale con supermercato e altri negozi, è uscita un’auto. Lo scontro è stato violento e inevitabile. Un incidente terribile, al quale hanno assistito diverse persone che, a quell’ora, erano andate a fare la spesa. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 14:15 di oggi, sabato 29 aprile, ad Acilia, nel X Municipio di Roma.

Immediatamente le condizioni del centauro sono apparse gravissime, mentre il conducente dell’auto, una Kia, è rimasto illeso anche se sotto shock.

Incidente in via di Acilia

Da una prima ricostruzione, il motociclista percorreva via di Acilia provenendo da via Cristoforo Colombo in direzione di via del Mare. L’automobilista invece sembra fosse in uscita dal parcheggio del supermercato. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato X Mare, di passaggio con una pattuglia, che hanno richiesto l’intervento della Polizia Locale e dei sanitari del 118 e dell’automedica. E proprio i sanitari, con il medico inviato sul posto, hanno cercato di rianimare l’uomo per oltre 20 minuti. Poi lo hanno caricato sull’ambulanza, dove è rimasto per altri 15 minuti.

Ma, al momento di ripartire, il mezzo di soccorso aveva le luci e la sirena spente. Si è avviato in direzione di Roma lasciando i presenti nello sconforto. L’uomo, dalle informazioni ricevute, è stato portato in codice rosso all’ospedale S. Camillo.

Traffico in tilt

Poco dopo sono arrivati anche gli agenti della polizia locale, che hanno chiuso la strada nel tratto interessato. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con le auto che erano andate nel supermercato bloccate all’interno del parcheggio. Traffico anche nelle strade limitrofe proprio a causa della chiusura di via di Acilia. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni del motociclista.