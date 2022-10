Tigotà apre a Ostia: è il 17esimo store della provincia di Roma

Inaugurato al Lido di Ostia il nuovo punto vendita di Tigotà, brand noto nel settore dei prodotti per la casa, nonché della cosmesi e della cura della persona. Si tratta dell 17esimo store della provincia di Roma. Al taglio del nastro di oggi ha partecipato anche Antonio Caliendo, Assessore alle Attività Produttive e Turismo del X Municipio di Roma.

Tigotà Ostia, otto nuovi posti di lavoro sul litorale

Otto le persone occupate all’interno del negozio, con un’età media di 25 anni e tutte provenienti dalla zona. Tigotà in totale conta più di 5mila collaboratori con una percentuale di quote rosa che supera l’85%. Le donne sono infatti 4552 di ben 58 diverse nazionalità. Afferma Tiziano Gottardo, Presidente della società: “Aprire un nuovo punto vendita è sempre un momento di particolare gioia per il gruppo. L’arrivo al Lido di Ostia con questa inaugurazione è significativo in termini di prospettiva e crescita. Abbiamo investito ogni mezzo a nostra disposizione per un’apertura che trasmette un segnale positivo sul fronte dello sviluppo occupazionale. Siamo molto legati ai territori in cui operiamo e cerchiamo di restituire, in termini di servizi, tutto ciò che la zona può offrire. Il Lazio rappresenta una regione di riferimento per noi, dove siamo presenti con 21 Tigotà e dove vorremmo continuare a crescere”.