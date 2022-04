Tragedia a Ostia: precipita dal tetto, operaio muore sul colpo

Terribile tragedia oggi a Ostia, dove un operaio è morto dopo essere precipitato dall’attico di un palazzo. E’ successo nel pomeriggio di oggi, 4 aprile, intorno alle ore 15:30 in via delle Baleniere al civico 70.

Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che l’uomo si sia sporto dal verricello per prendere del materiale e abbia perso l’equilibrio.

Leggi anche: Ostia, precipita dal balcone di casa: morto 74enne

Chi è la vittima

La vittima è un operaio di una ditta privata che stava lavorando per sistemare dei lavori in un attico di una palazzina di via delle Baleniere 70. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. I militari, guidati dal Capitano Mirko Panico, dovranno adesso ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Non è la prima volta che un operaio cade da un ponteggio durante lavori di ristrutturazione a Ostia: due anni fa un uomo di 59 anni, Carlo Picchereddu, aveva perso la vita precipitando da un’impalcatura in Via Umberto Grosso.

Leggi anche: Lutto a Ostia, morto a 49 anni il calciatore Giovanni Tiberi