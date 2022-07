Tragedia sfiorata a Ostia: crolla un albero nel Parco Dieci Giugno

Tragedia sfiorata nel pomeriggio di oggi, 5 luglio, a Ostia. Un grosso pino è improvvisamente crollato nel parco Dieci Giugno. Da tempo i residenti lamentano lo stato di abbandono del parco, situato nel quadrante di Stella Polare, tra la Chiesa di San Nicola di Bari e la Guardia di Finanza.

In pochi secondi l’albero, di grosse dimensioni, è caduto giù, spezzandosi completamente. Fortunatamente in quel momento non passava nessuno e non si sono registrati feriti.

Alberi in sofferenza a causa della siccità

“Meno male che non c’erano padroni a passeggio con i cani come di solito accade”, commentano alcuni cittadini. “Che agonia, poveri alberi! Pericolosissimo per noi che siamo in pineta con i cani ogni giorno”, rincara Sandra. E Carlo, che era presente al momento del crollo, spiega: “E’ successo tutto in un attimo, neanche finito il rumore che è crollato tutto assieme”.

Gli alberi del parco sono in sofferenza a causa della mancanza d’acqua. Alcuni si sono completamente seccati, come quello che è crollato questo pomeriggio.

Ma i problemi del parco sono tanti, a cominciare dal “disinteresse” mostrato dalle istituzioni. Già in passato ne avevamo parlato. Incivili approfittano del parco per gettare rifiuti, anche ingombranti, tramutandolo in discarica. “Potrebbe essere un paradiso”, commentano i residenti. Ma c’è chi invece preferisce il degrado…

(Foto di Carlo Pepe)