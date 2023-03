Violentarono una ragazza di Ostia, al processo due fratelli. Indagato anche l’ex fidanzato della giovane. E’ il bilancio della Procura dopo le indagini sul caso, che vedrebbero due fratelli, T.C. (22 anni) e P.C. (23 anni), accusati come responsabili di una duplice violenza sessuale e pubblicazione di materiale pedopornografico, tutto legato a una ragazza, all’epoca 16enne, di Ostia. I due ragazzi sono già in carcere, ma il processo dovrà stabilire le oggettive dei due giovani, all’epoca appena maggiorenni.

Violentarono una minorenne di Ostia, indagato anche l’ex fidanzato

La violenza sessuale sarebbe nata all’interno del quadro familiare dell’ex fidanzato della giovane. Infatti, i due fratelli sarebbero i cugini del ragazzo. Questi, vedendo probabilmente la bella ragazza del giovane cugino, la prima volta propongono alla minorenne di avere un rapporto sessuale con loro. In quel frangente, la minorenne rifiutò, venendo costretta di forza ad avere un rapporto orale con i due violentatori.

La situazione si ripeterà pochi giorni dopo, a casa dell’ex fidanzato. Nonostante la presenza del ragazzo, i due cugini impongono nuovamente alla ragazza di tenere un rapporto di sesso orale con loro. Tutto questo mentre, secondo le indagini che stanno andando avanti, l’ex fidanzato assisteva inerte allo stupro della propria ragazza, evitando qualsiasi azione di contrasto perpetrata dalla violenza dei propri cugini. Cugini che in entrambe le situazioni hanno fatto valere la loro forma atletica, essendo un pugile e un calciatore.

L’ultimo stupro ai danni della 16enne, venne ripreso anche in video. Multimediale di diversi minuti che diverso tempo dopo, su un gruppo di Whatsapp con ragazzi coetanei della zona di Roma, verrà pubblicato, effettuando un terzo sfregio psicologico alla ragazza. Una situazione su cui i procuratori vogliono portare davanti alla giustizia i tre soggetti, andando in particolar modo a chiarire la posizione dell’ex fidanzato, che oggi non sta scontando nessuna reclusione preventiva.