X Municipio, incendio in una palazzina di Acilia: Vigili del Fuoco salvano persona disabile e la sua badante

Un incendio ha devastato un appartamento al terzo piano di una palazzina a quattro piani in via Carlo Marocchetti 12, nel quartiere di San Giorgio di Acilia al X Municipio di Roma. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di salvare la vita a due persone diversamente abili.

Incendio nell’entroterra del X Municipio di Roma: fiamme in una palazzina di Acilia

Le fiamme sono divampate intorno alle 9 di questa mattina, quando l’appartamento era vuoto. I Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto in pochi minuti e hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Durante le operazioni, i pompieri hanno sentito le grida di aiuto di una persona diversamente abile che si trovava in un appartamento al piano superiore.

Salvate una persona disabile e la sua badante ad Acilia

Il personale dei Vigili del Fuoco è riuscito a raggiungere la persona in difficoltà e a trarla in salvo, insieme alla sua badante. I due, in stato di choc, sono stati affidati alle cure del personale medico del 118. A causa del fumo denso, l’intera palazzina è stata evacuata. I residenti sono stati ospitati in strutture di fortuna messe a disposizione dalla comunità locale.

Indagini sulla palazzina andata in fiamme nel X Municipio di Roma Capitale

Le indagini sono in corso per stabilire le cause dell’incendio. L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato encomiabile. I pompieri hanno dimostrato grande coraggio e professionalità, riuscendo a salvare la vita a due persone in difficoltà. La comunità locale si è dimostrata solidale, offrendo supporto e assistenza a coloro che sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni temporaneamente. L’incendio ha causato ingenti danni alla palazzina, che è stata dichiarata inagibile. Per ora, le famiglie che abitano lo stabile non potranno tornare nelle proprie case, almeno non prima delle verifiche sulla stabilità della struttura andata questa mattina in fiamme.