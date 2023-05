2 step per riattivare il corpo in tempo per l’estate con la Consulenza Estetica personalizzata Marco Post di Pomezia

Per arrivare all’estate con un corpo tonico e rassodato dobbiamo prenderci davvero del tempo per noi stessi e rimetterci in forma. Prima, però, è importante capire, in modo realistico, quali risultati estetici possiamo raggiungere entro le prossime vacanze. Come?

In due step fondamentali:

scoprire le vere cause degli inestetismi; resettare il corpo con un’azione di risveglio e rigenerazione booster.

Il Beauty Reset è il trattamento Anti-Age per rigenerare, detossinare e rimodellare la forma, mentre viene stimolato il ringiovanimento.

Durante il Beauty Reset, per prima cosa, le Anti-Age Specialist si Marco Post si dedicano a una consulenza estetica personalizzata per analizzare lo stile e le abitudini di vita e individuare, così, le cause degli inestetismi.

La consulenza estetica è un’occasione unica per capire quali risultati concreti è possibile ottenere con i percorsi Marco Post e viene ripetuta in diversi momenti, non solo all’inizio, proprio per ridefinire e calibrare le azioni di ringiovanimento sulla singola persona. Un affiancamento passo dopo passo verso i risultati di bellezza e ringiovanimento su misura.

Lo step successivo è un vero e proprio “reset” total body. Tutto il corpo viene stimolato a rigenerarsi e detossinarsi in modo naturale e senza interventi invasivi. Già da subito:

Gambe leggere

Punto vita meno evidente

La pelle del viso luminosa, distesa e ossigenata

Un senso di energia unica

Risultati duraturi anche nei giorni successivi. Per scoprire tutti gli step per riattivare il tuo corpo in tempo per l’estate prenota la tua consulenza estetica avanzata nel centro Marco Post di Pomezia in Via Cicerone 11 o chiama il 3343707148. Oppure vai su www.marcopostpomezia.com.