A tutto pesce Pomezia: scopri il menù pausa pranzo (dal lunedì al venerdì) e le proposte All Inclusive

Il ristorante A Tutto Pesce vi aspetta a Pomezia con le sue imperdibili promozioni sia per quanto riguarda la pausa pranzo che per la cena. Il locale è noto – e apprezzatissimo per questo dai clienti – anche per le proposte all inclusive, che permettono di mangiare pesce a volontà a prezzi davvero convenienti. Senza per questo dover rinunciare alla qualità, marchio di fabbrica della catena di ristoranti “A tutto pesce”.

Scopri a Tutto Pesce Pomezia

A Pomezia il ristorante vi aspetta in Via dei Castelli Romani al civico 24. Potete provare il menù pausa pranzo (primi e secondi proposti giornalmente dallo chef) che, a soli 12 euro, comprende il trittico di antipasti più un primo e acqua; oppure, in alternativa, sempre allo stesso prezzo, il trittico di antipasti in aggiunta ad un secondo con contorno e acqua. Se invece volete scoprire il menù all inclusive quest’ultimo, al costo di 22 euro, comprende antipasti di mare (12 portate scelte giornalmente), un primo di pasce, un secondo e un contorno.



Gli orari

Il ristorante è aperto tutti i giorni dal martedì alla domenica pranzo e cena. Lunedì giorno di riposo. Per info e prenotazioni 06/91800039 oppure 331/2001771.