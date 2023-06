Abbronzatura duratura, dall’effetto glow senza invecchiare. Scopri la strategia solare Marco Post a Pomezia

[adrotate group="9"]

Come è possibile ottenere un’abbronzatura intensa, uniforme, luminosa fino alla fine dell’estate, senza invecchiare la pelle o danneggiarla? L’azione dei raggi solari è una delle prime cause dell’invecchiamento precoce. Bastano solo 15 minuti di esposizione e i raggi UV sono in grado di aumentare la produzione dei radicali liberi, ostacolando la sintesi del collagene e dell’elastina, essenziali per mantenere la pelle compatta e giovane.

Gli effetti?

Nuove rughe profonde su fronte e collo

Antiestetiche macchie scure

Secchezza e ispessimento dello strato superficiale della pelle

Incarnato spento e opaco.

Ad ogni esposizione aumentiamo l’invecchiamento della pelle e, considerando che il Sole è presente 365 giorni all’anno, è indispensabile proteggersi sempre e agire allo stesso tempo con un’azione Anti-Age.

Abbronzatura anti-age

Quest’estate possiamo goderci la bellezza dell’abbronzatura long-lasting e allo stesso tempo donare al nostro corpo un trattamento Anti-Age.

La nuova linea Sun System Marco Post viso e corpo è studiata per garantire alla pelle, di qualsiasi fototipo, la massima protezione dallo stress ossidativo del Sole e rallentare l’invecchiamento, grazie alla tecnologia Anti-Age presente in tutte le formulazioni.

Per un’abbronzatura long-lasting zero rughe

I cosmetici della Mp Sun System contengono, oltre ai filtri anti-raggi UV, anche degli speciali filtri Anti-Age, attivi antiossidanti che bloccano l’azione dei radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cutaneo e riparano i danni al DNA cellulare. Il Rose Myrtle Extract per un’azione anti radicali liberi è in grado di prevenire i danni al DNA causati dai raggi UV. L’estratto di Cassia Alata con proprietà antinfiammatorie e antiossidanti, stimola il naturale processo di riparazione del DNA, riduce i segni del foto-invecchiamento e protegge dagli effetti della luce blu.

La tua pelle potrà beneficiare degli effetti positivi dell’esposizione al sole e, contemporaneamente, essere sottoposta ad una profonda azione anti-invecchiamento. Tutto l’anno. La linea MP SUN SYSTEM, infatti, è ideata per essere utilizzata sia nei periodi di esposizione diretta intensa sia tutti i giorni dell’anno.

Grazie all’innovazione high tech tutti i solari Marco Post hanno una consistenza super leggera, per un comfort sulla pelle tutto il giorno, con un finish tipo primer e zero effetto bianco. Sono applicabili nella beauty routine quotidiana in abbinamento a tutti i prodotti Anti-Age Marco Post.

Per ottenere un’abbronzatura luminosa, uniforme e mantenerla più a lungo possibile il protocollo solare Anti-Age Marco Post è studiato per preparare la pelle prima, durante e nelle settimane successive all’esposizione solare. E si compone di 5 cosmetici Anti-Age per preparare la pelle all’estate:

Tan Prepare Cream

Sun Face & Body Cream SPF 50+ e SPF 30

After Sun Cream

Sun System Coloured Cream SPF 50

Per scoprire tutti i prodotti solari Anti-Age, visita il centro Marco Post di Pomezia in Via Cicerone 11 o chiama il 3343707148. Oppure vai su www.marcopostpomezia.com.