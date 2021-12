Accesi gli alberi a Pomezia e Torvaianica: ‘Partito ufficialmente il Natale di Pace’

Oggi, 8 dicembre, il Natale ha preso ufficialmente il via. E a Pomezia e Torvaianica è un Natale di Pace. L’esibizione del Coro Città di Pomezia questo pomeriggio ha accompagnato l’accensione dell’albero di piazza Indipendenza, dando il via alle festività natalizie in Città. In piazza anche Babbo Natale, che ha posizionato la cassetta postale per le lettere dei bambini che verrà a ritirare il prossimo 19 dicembre.

Festività di Natale 2021 a Pomezia e Torvaianica, l’accensione dell’albero in piazza Indipendenza

“Siamo davvero felici di inaugurare queste festività natalizie con le voci del primo coro della Città di Pomezia – ha detto la vice Sindaco Simona Morcellini – Torniamo a festeggiare con strade e piazze illuminate d’oro, concerti, spettacoli teatrali, mostre, animazione e laboratori per bambini, celebrando un Natale di Pace che illumini e scaldi i cuori della nostra comunità”.

Gli eventi

Un programma ricco di eventi, con alcune novità: i concerti del primo coro della Città di Pomezia, la rassegna teatrale “Spettacoli sotto l’albero” e la rassegna corale “I suoni di Natale” a cura di Europa Musica.

“Voglio ringraziare tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione degli eventi e augurare a tutta la cittadinanza un sereno Natale – ha aggiunto il Sindaco Adriano Zuccalà – Grandi e bambini potranno godere degli eventi in programma a teatro, nei musei e nella biblioteca comunale, continuando a mantenere alta l’attenzione, per noi stessi, per i nostri cari e per l’intera comunità”.