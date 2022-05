Apre MediaWorld a Pomezia: tecnologia, consulenza e servizi

MediaWorld, leader in Italia nella distribuzione di elettronica e parte del gruppo internazionale MediaMarktSaturn Retail Group, annuncia a Pomezia la terza apertura dell’anno, il nuovo punto vendita sarà operativo da domani giovedì 26 maggio, ore 09:00.

MediaWorld al Parco Pontino di Pomezia

MediaWorld Pomezia rappresenta un’apertura rilevante per l’insegna che accresce la propria presenza nel Lazio e in Italia e rafforza la strategia omnicanale. Il punto vendita, infatti, come tutti i negozi MediaWorld, offre al cliente una consulenza personalizzata integrata con tutti i touch point digitali quali sito, app e display touch screen in negozio.

A MediaWorld Pomezia i clienti potranno acquistare prodotti preconfigurati pronti all’uso e avere accesso ai servizi di riparazione smartphone, così come ricevere un aiuto professionale a casa per gestire al meglio tutti i dispositivi elettronici. Sarà inoltre possibile finalizzare l’ordine attraverso i servizi di Pick-Up e Pick&Pay.

Consegne express

Inoltre per gli acquisti di prodotti presenti in negozio effettuati entro le ore 15, sarà possibile richiedere il servizio di “consegna express” che permette la consegna a casa entro la fine della giornata. Infine, per l’installazione dei condizionatori sarà disponibile il nuovissimo servizio che permette video-sopralluogo per la definizione del preventivo attraverso una videochiamata con la quale un tecnico specializzato verificherà l’ambiente dove dovrà essere installato il climatizzatore e la tipologia di impianto da effettuare”.

MediaWorld Pomezia costituisce un luogo strategico per la sua collocazione geografica che permette all’insegna di estendere la copertura territoriale nel Lazio dove è già presente con 8 negozi . Situato all’interno del nuovo centro commerciale Parco Pontino, si trova sull’omonima statale, la Via Pontina, unica arteria stradale di raccordo tra Roma e Latina e tutte le località di mare dell’Agro Pontino.

Il punto vendita, con una superficie di circa 2000 mq, è costruito nel rispetto di una politica di sostenibilità energetica che l’insegna porta avanti da diversi anni: illuminazione 100% a LED ed energia consumata 100% green, proveniente da fonti rinnovabili.

27 dipendenti

Al lavoro 27 persone che, nelle scorse settimane, hanno portato avanti il loro percorso di preparazione grazie ad una formazione a 360 gradi e che sono ora pronte per accogliere e supportare al meglio i futuri clienti.

“L’apertura di Pomezia ci permette di ampliare la nostra presenza in una regione strategica come il Lazio e consolida, pertanto, la capillarità sul territorio nazionale della nostra insegna. La rete di negozi raggiunge con questa apertura 122 punti vendita, che in sinergia con i touch point digitali di MediaWorld, garantiscono ai nostri clienti un’esperienza omnicanale: oltre vendita di prodotti, offriamo anche servizi e consulenze personalizzate. I clienti e l’evoluzione delle loro necessità sempre più legate a temi di prossimità e personalizzazione, sono la priorità per MediaWorld e questa apertura ne testimonia l’importanza” afferma Luca Bradaschia, Amministratore Delegato di MediaWorld.

Le autorità presenti

Le caratteristiche principali del nuovo negozio e i servizi a disposizione dei clienti sono stati presentati oggi in anteprima all’Assessore Regionale Valentina Corrado, al Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà, al Vicesindaco Simona Morcellini e all’Assessore Luca Tovalieri.

In occasione dell’inaugurazione e fino a domenica 29 maggio sarà attiva la speciale promozione “NO IVA”.