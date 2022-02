Carnevale al Centro Commerciale Sedici Pini: allegria in tutta sicurezza, mascherine e giostre gratis per tutti i bambini

La magia del Carnevale torna a risplendere e lo fa al Centro Commerciale Sedici Pini, in via del Mare a Pomezia. Si sa, il carnevale degli ultimi anni, a causa della pandemia, non è più stato lo stesso. E i bambini, soprattutto quelli più piccoli, non hanno avuto occasione di comprendere pienamente lo spirito di questa festa secolare.

Carnevale al Centro Commerciale Sedici Pini: allegria in tutta sicurezza

Il Centro Commerciale Sedici Pini vorrebbe far tornare alla mente proprio quello spirito di festa che introduceva nei nostri animi quel senso di allegria e spensieratezza. Per questo motivo, dal 13 febbraio al 1° marzo le gallerie del centro verranno allestite con ornamenti inerenti al carnevale.

Il centro sarà pieno di supereroi, maschere e molto altro e accoglierà i bambini trasportandoli in un mondo fantastico. Ma tutto questo avverrà in totale sicurezza.

Topolino e Minnie regaleranno mascherine colorate ai bambini e l’accesso gratis alle giostre

Anche se, come le istituzioni ci informano, la pandemia è in fase conclusiva e la speranza di riprendere uno stile di vita normale è sempre più forte, ma non dobbiamo abbassare la guardia: proprio per questo il centro commerciale regalerà a tutti i bambini, nelle giornate del 19 e 20 febbraio, e poi nuovamente nel fine settimana successivo, il 26 e 27 febbraio, delle mascherine FFP2 colorate, distribuite da Topolino e Minnie in persona, per vivere questo animo di festa in tutta sicurezza.

Inoltre, assieme alla mascherina, verrà rilasciato il SEDICIPASS grazie al quale tutti i bambini il 1° marzo, Martedì Grasso, avranno l’accesso illimitato su tutte le giostre del Sedici Park, all’esterno del parcheggio del centro commerciale.

L’obiettivo è dunque riportare l’allegria e il sorriso sui volti dei nostri bambini, donando loro un attimo, seppur sfuggente, di leggerezza e spensieratezza da vivere in allegria.