Casette dell’acqua fuori uso a Pomezia: ecco cosa fa sapere il Comune

Casette dell’acqua non funzionanti a Pomezia, è questa la segnalazione fatta in queste ore da diversi cittadini. Il servizio, sin da quando è stato avviato in città (era il 2015) , è molto apprezzato dato che consente di acquistare acqua sia naturale che frizzante a basso costo contribuendo al contempo a ridurre il consumo di plastica. Da alcuni giorni tuttavia le strutture risultano non funzionanti come ci ha segnalato un nostro lettore.

Case dell’Acqua non funzionanti, la nota del Comune di Pomezia

A questo proposito poco fa il Comune ha diramato una nota attraverso la piattaforma Municipium:

“Si avvisa la cittadinanza che, a seguito dei guasti segnalati, la società incaricata alla gestione delle casette dell’acqua del territorio di Pomezia provvederà ad eseguire una ricognizione generale di tutti gli impianti al fine di ripristinare il servizio all’utenza”

La segnalazione

Da quanto si apprende le casette dell’acqua sarebbero inutilizzabili almeno da due giorni, ovvero da lunedì scorso. Alcuni cittadini hanno segnalato i guasti sia al servizio clienti della società che gestisce il servizio a Pomezia, sia al Comune. In corso pertanto, come avete letto, accertamenti sulle strutture anche se al momento non ci sono ulteriori indicazioni circa i tempi di ripristino del servizio.

Le casette dell’acqua a Pomezia

Le strutture erogano acqua di acquedotto filtrata e refrigerata saranno a disposizione della cittadinanza per l’acquisto di acqua liscia, al costo di 4 centesimi al litro, e gassata, per 4,5 centesimi al litro. Diverse le strutture presenti in città: a Pomezia ad esempio si trovano in Piazza San Benedetto da Norcia e nei pressi del liceo Pascal, così come ai Colli di Enea mentre a Torvaianica in Piazza Italia.

