Centenario dell’Aeronautica a Pratica di Mare: ecco quando ci saranno le Frecce Tricolori

Si svolgerà a Pratica di Mare, l’importante anniversario legato al centenario dell’Aeronautica Militare. Un’esibizione dove prenderanno parte anche le Frecce Tricolore, che non potevano mancare da questo importantissimo evento sul lungomare del Litorale Romano. L’evento che si svolgerà nel mese di giugno 2023, prevederà una due giorni interamente sulla storia della nostra Aviazione militare. La manifestazione completamente gratuita per i cittadini, porterà a Pratica di Mare numerosi eventi proprio sul mondo dell’aviazione italiana.

Il centenario dell’Aeronautica Militare a Pratica di Mare

I festeggiamenti sono tutti pronti, quindi non si può mancare sabato 17 e domenica 18 giugno 2023. In questa due giorni verrà festeggiato il centenario della nostra aviazione, in un evento che prenderà piede presso l’aeroporto “Mario De Bernardi”. I militari preparano un evento totalmente gratuito, che potrà essere seguito dai cittadini e racconterà la storia della nostra squadra aeronautica in tutto il suo coraggio e le sue prodezze. Per assistere all’evento del centenario, basterà scegliere una delle due date da presenziare e prendere gratuitamente il biglietto. Questo si potrà prenotare attraverso un link apposito aperto proprio dalla nostra aviazione militare.

La manifestazione aerea per il centenario

Chiamata anche “Manifestazione Aerea di Pratica di Mare”, risulta uno degli appuntamenti più apprezzati dell’anno dal pubblico. Infatti, l’evento è reso spettacolare dalla presenza degli aerei militari e soprattutto dalle manovre messe in mostra dai nostri piloti dell’aviazione. Proprio per il centenario, gli organizzatori dell’evento puntano a renderlo ancora più spettacolare per questa edizione. Infatti, sarà garantito anche uno spazio ai giornalisti per poter dare un maggiore risalto a questo importante avvenimento. Per chi non potesse essere di persona a Pratica di Mare, l’evento potrà essere seguito anche dal canale YouTube dell’Aeronautica Militare. Come abbiamo visto, le forze armate stanno scegliendo il Litorale Romano per i loro importanti raduni: non ultimo quello dei Carabinieri, che si è svolto questo weekend a Ostia.