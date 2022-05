Centro Commerciale Sedici Pini proiettato verso il futuro: le novità in arrivo

Ha suscitato molto interesse il “caso” degli scaffali vuoti alla Coop del Centro Commerciale Sedici Pini di Pomezia. Interesse dovuto al fatto che, tra tutti i supermercati del territorio, la Coop è sicuramente uno dei più frequentati, grazie anche alla posizione strategica che lo rende accessibile non solo agli abitanti di Pomezia, ma anche a quelli di Torvaianica e Ardea. Senza contare il fatto che, trovandosi all’interno di uno dei centri commerciali più attivi e ampi della zona, la Coop è un punto di riferimento anche per chi si reca ai Sedici Pini per lo shopping e per lo svago.

Scaffali vuoti alla Coop: i cittadini formulano svariate teorie, ma il “caso” è già risolto

«Innanzitutto vorrei ringraziare dell’attenzione rivolta nei giorni scorsi al nostro supermercato – dichiara Modestino Meoli, direttore del Centro Commerciale – ossia alla Coop, che per un paio di giorni è stato oggetto di varie supposizioni in merito al mancato rifornimento dei banchi della frutta e verdura che è durato ripeto solo per un paio di giorni, su cui avete anche scritto un articolo di chiarimento riportando la notizia alla fonte ossia con l’ufficio stampa della Coop che ha fornito tutti i dovuti chiarimenti, e ringrazio soprattutto tutti gli utenti del web che si sono divertiti a fare le più svariate supposizioni in merito, testimonianza per quanto mi riguarda di affezione tangibile alle attività dei Sedici Pini, il cui stesso interesse non mi risulta avvenga per gli altri nostri competitors».

Il centro commerciale cresce: ai Sedici Pini si spengono 18 candeline Il centro commerciale continua ad essere più vivo che mai. Oltretutto il 2022 è un anno davvero speciale, perché segna un traguardo importante per i Sedici Pini, che a novembre spegnerà 18 candeline!

«Tale affezione ai Sedici Pini – prosegue Meoli – è sicuramente il frutto di un rapporto di fidelizzazione instaurato in quasi due decenni dalla nascita del centro, e in particolare quest’anno siamo orgogliosi di diventare “maggiorenni” dato che a novembre i Sedici Pini festeggerà 18 anni di vita; un traguardo questo oggi non scontato per tutti i nuovi centri commerciali, e soprattutto per la presenza di molte attività commerciali e leisure che tutt’ora trovate nel centro dalla sua nascita, quando invece si assiste alla chiusura di negozi anche solo dopo un anno dall’apertura di un centro commerciale. E come un ragazzo/a maggiorenne nella sua massima espressione di vita, lo stesso ci sentiamo anche noi ai Sedici Pini, un centro che ha raggiunto traguardi importanti alcuni anche inimmaginabili, vedi ad esempio la nascita del gruppo Moby Dick, realtà oggi leader sul territorio per la cura degli animali, nata oltre 14 anni fa quando non esisteva ancora il loro settore soprattutto all’interno di un centro commerciale, come anche la presenza della palestra che ai Sedici Pini una realtà oggi quasi scontata in un centro commerciale, ma non assolutamente oltre 15 anni fa, oppure altro esempio più recente, la presenza di Junior Park noto oramai a tutte le famiglie con bambini sul nostro territorio, che oltre a far divertire i bambini è la location di riferimento sul territorio per feste di compleanno ed altro, e vi invito a trovare altro centro commerciale in Italia con una quantità così elevata di servizi.

I progetti per il futuro

«Per il futuro come novità di nuovi servizi sta partendo il servizio di noleggio furgoni, altro servizio esclusivo in un centro commerciale, che si aggiunge all’attività di lavaggio auto presente nei parcheggi interni; sono partiti i lavori per l’apertura di un altro importante brand nazionale dell’oreficeria/bigiotteria che verrà inaugurato a fine giugno; per tutte le altre importanti vi terremo aggiornati costantemente sui nostri canali social @centrosedicipini.

La vision che contraddistingue i Sedici Pini è: in ogni crescita c’è sempre un cambiamento – conclude il direttore – ossia non si può pensare di crescere restando uguali a come si è, e come su riportato quest’anno ci prepariamo a festeggiare 18 anni con quanto di meglio può offrire un centro commerciale proiettato nel futuro».