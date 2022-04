“Cesare (Come quando fuori piove)”: il nuovo romanzo dello scrittore pometino Mauro Valentini

Ormai non lo ferma più nessuno. Mauro Valentini, scrittore pometino, ci ha preso gusto. E la sua fervida fantasia ha partorito un altro intrigante e appassionante romanzo, che anche questa volta terrà incollati i lettori fino all’ultima pagina. “Cesare (Come quando fuori piove)“, il nuovo romanzo di Mauro Valentini edito da Armando Editore, non poteva che vedere la luce il giorno del compleanno di Roma, il 21 aprile, anche se sarà disponibile nelle librerie a partire dal 28 di questo mese. Per lo scrittore pometino si tratta del secondo romanzo dopo il grande successo di “Lo chiamavano Tyson” (2021). Prima dei romanzi di fantasia, infatti, Mauro raccontava solo storie vere, omicidi insoluti come quello di Marco Vannini o di Marta Russo.

Le storie scritte e raccontate da Mauro si tingono di mistero grazie alle caratteristiche dei personaggi che si spingono verso le proprie debolezze. Lo scrittore, per descrivere meglio i protagonisti delle proprie opere riporta una frase dello sceneggiatore statunitense Robert Towne:

«Nel noir i personaggi hanno in un modo o nell’altro il destino segnato. E ognuno è spinto dalle proprie debolezze. Loro avrebbero voluto una vita normale, ma non riescono a resistere alla tentazione di essere imperfetti.»

Anche i personaggi di Mauro Valentini sono uomini che si spingono inesorabilmente verso quel destino a cui vogliono sottrarsi: lo abbiamo visto nel suo ultimo romanzo “Lo chiamavano Tyson” e lo ritroviamo in “Cesare”.

La trama del romanzo

Cesare vive anni in una sorta di isolamento volontario. Ha un buco dentro a cui non sa dare una spiegazione. Inizia, allora, a cercare il motivo di questo suo malessere ripercorrendo i momenti più importanti della sua vita. Gli amori perduti, un figlio che non lo vuole come padre e un brutto infortunio che ha spezzato i suoi sogni di promessa del calcio. In questo percorso di riflessione rabbiosa troverà presto qualcuno contro cui riversare le colpe dei suoi fallimenti. E deciderà, dunque, di vendicarsi. Mettendo in moto un piano violento e salvifico, che scatenerà una serie di azioni e reazioni che lascerà il lettore letteralmente con il fiato sospeso e senza parole.

Lo scrittore Mauro Valentini

Scrittore e giornalista, Mauro Valentini è stato autore e co-autore di moltissimi libri. E’ stato autore insieme a Marina Conte, mamma di Marco Vannini, il ragazzo ucciso a Ladispoli, di “Mio figlio Marco – La verità sul caso Vannini”. Il libro, a pochi mesi dall’uscita ha scalato le classifiche nazionali.

Sempre con la Armando Editore ha pubblicato diversi libri su fatti di cronaca: Mirella Gregori – Cronaca di una scomparsa ( 2018) e Marta Russo – Il Mistero della Sapienza (2016). Grazie a quest’ultima opera ha vinto il premio letterario Costa d’Amalfi 2017 e si è, inoltre, classificato secondo al Premio Piersanti Mattarella 2019