Cinema in Piazza a Pomezia e Torvaianica estate 2022: date, film, orari e luogo della proiezione

Cinema in Piazza a Pomezia e Torvaianica ecco le nuove date per l’estate 2022! Anche quest’anno l’Amministrazione comunale pometina ha scelto di puntare sulle proiezioni all’aperto con pellicole dedicate a grandi e piccoli. Ecco dunque il programma completo.

Quali sono i film proiettati a luglio

Partiamo dal mese di luglio considerando che, al momento, per giugno non sono stati previsti appuntamenti di questo tipo. Ecco dunque quali film, con i relativi orari, verranno proiettati a Pomezia e Torvaianica nel mese di luglio. Per conoscere tutti gli altri appuntamenti estivi previsti sul territorio potete cliccare su questo link.

Date e film Pomezia luglio

Per Pomezia, dove non specificato diversamente, i film saranno proiettati in Piazza Indipendenza alle ore 21.30.

1 luglio – Koda Fratello Orso (ASD Santa Palomba)

15 luglio – Hercules

22 luglio – Il Principe d’Egitto (ASD Santa Palomba)

Dal 25 al 29 luglio – Cinema sotto le stelle a Nova Lavinium – Piazza Aldo Moro (per i film proiettati consultare la pagina Faceboook del CdQ Nuova Lavinium)

29 luglio – Il pianeta del Tesoro (ASD Santa Palomba)

Orari e film Torvaianica luglio

Per Torvaianica, dove non specificato diversamente, i film saranno proiettati in Piazza Ungheria alle ore 21.30.

11 luglio – Sing 2

12 luglio – Cetto c’è senza indubbiamente

13 luglio – Spongebob fuori dall’acqua

18 luglio – Paw Patrol

19 luglio – Not time to die

20 luglio – Spirit il ribelle

25 luglio – Dragon Trainer Il mondo Nascosto

26 luglio – Uno di noi

27 luglio – Frozen le avventure di Olaf

Cinema in piazza a Pomezia e Torvaianica agosto 2022

Ecco invece le date per il mese successivo, quello di agosto.

Date e film proiezioni a Pomezia agosto

Per Pomezia, dove non specificato diversamente, i film saranno proiettati in Piazza Indipendenza alle ore 21.30.

29-30-31 agosto – Cinema sotto le stelle a Nova Lavinium – Piazza Aldo Moro (per i film proiettati consultare la pagina Faceboook del CdQ Nuova Lavinium)

Orari, film in piazza a Torvaianica ad agosto

Per Torvaianica, dove non specificato diversamente, i film saranno proiettati in Piazza Ungheria alle ore 21.30.

1 agosto – Il Re Leone

2 agosto – What man wants

3 agosto – A spasso con i dinosauri

8 agosto – Il viaggio di Arlo

9 agosto – Mamma mia

10 agosto – Cars 3

Le date di settembre 2022 per il cinema sotto le stelle a Pomezia

A settembre invece, a conclusione degli eventi estivi, nei giorni 1-2-3 settembre appuntamento nuovamente a Piazza Aldo Moro a Pomezia con il cinema sotto le stelle organizzato dal CdQ Nuova Lavinium. Orario sempre alle 21.30.