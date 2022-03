Pomezia, a marzo tornano le domeniche a piedi: ecco il calendario completo

Dopo il successo degli ultimi mesi dello scorso anno, tornano a Pomezia centro le domeniche a piedi, con la chiusura al traffico veicolare di piazza Indipendenza dalle 10.00 alle 19.00.

Per tutte le domeniche dal 1 marzo fino a l 30 luglio prossimo il centro storico torna ad essere una grande area pedonale e uno spazio ricco di aggregazione e partecipazione.

Tornano le domeniche a piedi

“Ogni domenica il centro storico sarà teatro di eventi e iniziative a cura delle associazioni del territorio – spiega la vice Sindaco Simona Morcellini – Un’occasione importante per le realtà cittadine, ma soprattutto un’opportunità per grandi e bambini di vivere appieno il centro di Pomezia: una grande area pedonale che accoglie gli edifici storici, il Museo Città di Pomezia, la biblioteca comunale e, a breve, i nuovi giardini Petrucci”.

“Siamo felici di vedere viva la piazza principale di Pomezia ogni domenica – aggiunge il Sindaco Adriano Zuccalà – I lavori di sistemazione della pavimentazione e abbattimento delle barriere architettoniche sono in via di conclusione e tra non molto potremo riaprire i giardini Petrucci, completamente ristrutturati. Restituiamo così alla Città un centro storico più accessibile, più sicuro e più bello”.

Il calendario completo

Marzo sarà il mese delle auto e delle moto d’epoca:

– Domenica 6 marzo: raduno auto d’epoca a cura del Club Alfa Romeo Duetto

– Domenica 13 marzo: raduno dei modelli Vespa storici con mostra fotografica a cura del Vespa club Pomezia

– Domenica 20 e 27 marzo: raduno veicoli d’epoca a cura del Vintage Car Pomezia in collaborazione e compartecipazione con i Clubs “C.A.M.S. Pomezia”, “Alfisti Romani” e “Scuderia Ferrari Club Pomezia”.