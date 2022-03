Pomezia, tamponi gratis nelle farmacie comunali: M5S e PD bocciano la proposta

«Tamponi gratuiti nelle farmacia comunali: come Lega, insieme a Fratelli d’Italia, abbiamo presentato diverse settimane fa la nostra proposta. Questa era nata dopo che per settimane, soprattutto al rientro a scuola successivamente alle festività natalizie, le famiglie di Pomezia avevano dovuto sostenere ingenti costi per effettuare i tamponi ai propri figli per consentire loro di frequentare le lezioni.

Oggi, con estremo ritardo causato dalla maggioranza pentastellata di Pomezia, è stata discussa nell’assemblea cittadina». Lo dichiara in una nota Fabio Fucci, consigliere comunale della Lega.

Proposta bocciata da M5S e PD

«Come sempre avviene – prosegue Fucci – il M5S ha bocciato con il suo voto contrario una proposta che invece voleva ampliare i servizi offerti dalle nostre farmacie, che per loro natura dovrebbero essere maggiormente orientate verso la nostra comunità piuttosto che votate al profitto.

Imbarazzanti le parole del sindaco che ha dimostrato una volta di più di non conoscere il sacrificio, anche economico, che mamme e papà di Pomezia hanno dovuto sopportare in quei giorni complessi. E’ arrivato addirittura a sostenere che i tamponi fossero già gratuiti in quei giorni di delirio per le famiglie.

Desolante anche la posizione del Partito Democratico che, non votando a favore della nostra mozione, ha inventato un’assurda ricostruzione secondo cui avrebbe danneggiato la campagna vaccinale. Sfugge alla sinistra che ancora oggi ci siano molte persone (tra cui ragazzi e bambini in età pediatrica) che, per varie ragioni, non sono vaccinati e a cui viene comunque richiesto il tampone.

La speranza – conclude il consigliere della Lega – è che presto termini una volta per tutte la necessità di sottoporsi ai controlli tramite tamponi ma devo rilevare come ancora una volta PD e 5 Stelle si siano uniti per bocciare una proposta che aveva come unico scopo quello di aiutare la nostra comunità».