Potenziamento e riqualificazione della Pontina, Zuccalà: ‘Risposta concreta alle esigenze dei pendolari’

Aumentare i livelli di sicurezza e comfort di guida, ridurre i tempi di percorrenza, incrementare la capacità di flusso nei nodi ad alto utilizzo, ammodernare le dotazioni tecnologiche. Sono questi i punti principali del piano annunciato dall’Anas per il potenziamento e la riqualificazione della strada statale Pontina, per 137 milioni di investimenti.

Il quadro degli interventi previsti nel piano Pontina riguarda: barriere di sicurezza, opere d’arte (ponti e viadotti), piano viabile, barriere architettoniche, sistemazione idrogeologica, segnaletica, impianti, monitoraggio ponti e viadotti.

“Un obiettivo ambizioso – ha commentato l’Assessore Luca Tovalieri – che vuole rivoluzionare il volto della Pontina per come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi partendo dalla messa in sicurezza dei punti nevralgici dell’arteria stradale fino al completamento degli interventi di manutenzione per risolvere in via definitiva i problemi di instabilità dovuti alle condizioni ambientali”.