Incendi a Pomezia: il Sindaco ringrazia i vigili del fuoco e i volontari per il loro lavoro

Pomezia. Incendi continui su tutto il territorio hanno messo a dura prova l’intera comunità, nonché le squadre di volontari e non intervenuti per sedare le fiamme. Per questo il Sindaco Adriano Zuccalà ha voluto ringraziare tutti colori che hanno partecipato alle azioni di difesa del territorio contro queste continue calamità che interessano, in realtà, l’intera Regione in questo infiammato periodo estivo.

I ringraziamenti del Sindaco di Pomezia

“Voglio ringraziare uno a uno i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, la Protezione Civile e i tanti volontari che in questi giorni si sono spesi senza risparmiarsi per spegnere gli incendi che si sono susseguiti sul nostro territorio. Il loro lavoro è stato fondamentale per domare le fiamme e mettere in sicurezza gli abitanti che hanno visto le loro case e i loro terreni in pericolo.

Interventi straordinari sul territorio

”Il Comune si sta prodigando per fornire i primi aiuti, proseguire con gli interventi straordinari di sfalcio, in corso ormai da diverse settimane, in aree sia pubbliche che private, anche sostituendosi ai proprietari inadempienti.

È fondamentale la collaborazione di tutti: ricordo che come previsto dal Regolamento Comunale, i privati devono mantenere puliti i propri terreni, il rischio, oltre che di incorrere nelle sanzioni e nell’intervento sostitutivo a carico degli stessi, è quello di far sviluppare incendi che possano mettere in pericolo beni e persone.”

Ripristino dello stato di sicurezza

”Voglio infine rassicurare la popolazione: l’area di Valle Caia, teatro ieri di un incendio, è stata attentamente controllata da Polizia Locale, Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Stiamo interessando gli enti preposti per verificare lo stato dei luoghi e gli eventuali interventi di ripristino della messa in sicurezza da notificare ai proprietari dell’area.” Lo dichiara in una nota il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà.